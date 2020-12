Aston Villa, Smith: "Buon risultato in uno stadio difficile. Andremo a Manchester senza paura"

L'Aston Villa è sempre più la 'bestia nera' delle big in questa Premier League, lo ha dimostrato anche oggi costringendo il Chelsea al pareggio sul terreno di Stamford Bridge. Al termine della gara il tecnico dei Villans Dean Smith ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni della tv ufficiale del club di Birmingham:

"E' stata una buona prestazione, battagliera, un buon risultato in uno stadio difficile. Ci aspettavamo che il Chelsea cambiasse molto dopo la sconfitta con l'Arsenal, e sappiamo che hanno una rosa profonda con molta qualità. Penso che abbiamo iniziato molto bene, nei primi 20 minuti siamo stati la squadra migliore, abbiamo creato occasioni, anche se non lampanti, e anche loro lo hanno fatto. Dalla metà del primo tempo il Chelsea ha iniziato a giocare con un po' troppa facilità e la loro fascia sinistra con Chilwell e Pulisic ci ha dato problemi. Il gol è arrivato da lì e abbiamo sofferto per alcuni minuti, ma ne siamo venuti fuori e abbiamo affrontato bene il secondo tempo. Siamo rientrati in partita meritatamente e abbiamo segnato un bel gol, poi c'è stato un certo equilibrio tra attacchi e difese, tra due squadre che si sono equivalse."

Sul mancato turnover nonostante i molti impegni ravvicinati:

"Ho scelto di non fare turnover e di inserire forze fresche perché avrei potuto perdere qualcosa in termini di slancio e di fiducia, e per me slancio e fiducia vincono sempre. Ho guardato negli occhi tutti i miei giocatori prima della gara e tutti avevano voglia di giocare, stiamo attraversando un momento in cui ognuno vorrebbe essere in campo. El Ghazi? Un allenatore vorrebbe sempre avere giocatori con fame e ambizione di diventare titolari. Lui ha dimostrato personalità."

Imbattuti nel mese di dicembre, questo vi dà fiducia per affrontare la prossima trasferta all'Old Trafford?

"Non vediamo l'ora, l'anno scorso abbiamo fatto risultato e una bella prestazione, ma loro ovviamente si sono rafforzati. Sono una squadra forte, lo sappiamo, ma abbiamo vinto con il Liverpool, l'Arsenal e il Leicester, abbiamo fatto punti qui, dimostrando a noi stessi di poter affrontare qualsiasi avversario alla pari. Abbiamo grande rispetto per il Manchester United ma li affronteremo senza paura".