Aston Villa, Smith: "Dobbiamo continuare a credere nella salvezza"

vedi letture

Intervenuto nel post-partita di Liverpool-Aston Villa, il tecnico ospite Dean Smith ha così commentato la sconfitta di Anfield.

Sulla partita di oggi e la gara dei suoi:

"Sono contrariato - ammette il manager, come riportato da BBC Sport -, non voglio passare per lo sconfitto di valore, stiamo perdendo punti. Abbiamo bisogno di concretizzare le nostre opportunità, non troviamo mai la qualità negli ultimi 30 metri".

Sul momento dell'Aston Villa:

"Sicuramente è dura, ma siamo ancora in gioco. Le nostre prestazioni, da quando il campionato è ricominciato, non ci hanno permesso di raggiungere i risultati che meritavamo. Dobbiamo continuare a tenere alta la fiducia nello spogliatoio, è un traguardo venire ad Anfield e giocare così e per questo dobbiamo continuare a crederci".