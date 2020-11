Aston Villa, Smith: "Grande risultato che ci dà ottimismo per la ripresa dopo la sosta"

Nel posticipo dell'8° giornata di Premier League l'Aston Villa è stato protagonista di una grande prestazione all'Emirates Stadium, dove ha superato l'Arsenal per 3-0. Al termine della gara il tecnico Dean Smith ha così commentato la vittoria sui Gunners:

"Non si può chiedere di meglio. L'anno scorso ero rimasto molto deluso, eravamo andati due volte in vantaggio ma l'Arsenal era riuscito a vincere. Quella di oggi è stata una grande vittoria, figlia di una grande prestazione, in particolare nel lavoro che abbiamo fatto senza palla, e nella nostra organizzazione in campo."

Dopo due gare l'Aston Villa è riuscito nuovamente a non subire gol:

"Nelle ultime partite avevamo fatto qualche errore sul piano tattico, ma non ero esageratamente preoccupato per la fase difensiva perché alcuni gol erano arrivati da situazioni particolari. Sapevo che rispetto alla scorsa stagione siamo molto migliorati in difesa, era solo una questione di prestazione."

Watkins ha segnato una doppietta nel secondo tempo, ha una predilezione per gli avversari importanti?

"Penso di sì, è stato eccezionale. Nel primo tempo era stato meno incisivo, ma poi ha lavorato, la sua energia in campo non è seconda a nessuno. Penso che sarà il primo a ringraziare i compagni per averlo messo in condizione di segnare.

Anche Trezeguet ha segnato il suo abituale gol contro l'Arsenal. E' molto importante per la squadra, i suoi numeri sulla corsa sono incredibili e tatticamente è migliorato molto. E' stata una partita tosta per lui e Cash, perché Aubameyang e Saka giocavano all'interno, e Tierney spesso andava a supporto. Non era un compito facile per i nostri due giocatori affrontare tre avversari sulla fascia."

E' il risultato perfetto prima della sosta per le nazionali:

"Certamente, eravamo arrivati alla precedente sosta con una vittoria per 7-2 sui campioni d'Inghilterra, e ora la vittoria qui, dove non ci era andata molto bene negli anni passati. E' un grande risultato che ci dà ottimismo per la ripresa dopo la sosta."

I tifosi da casa possono godersi questo Aston Villa che in trasferta ha numeri importanti, secondo solo al Chelsea:

"Spero che per loro non sia pesato troppo guardare questa partita da casa, ma sono sicuro che si siano divertiti".