Aston Villa, Smith: "Vai sotto 2-0 con il Man City e hai davanti una montagna da scalare"

Dean Smith, allenatore dell'Aston Villa, parla così dopo la finale di EFL Cup persa contro il Manchester City: "Sono deluso, perché siamo arrivati a questa partita con molte convinzioni, avevamo la motivazione giusta negli spogliatoi, perché volevamo dimostrare che tanta gente aveva sbagliato a darci per già sconfitti in partenza. Abbiamo giocato bene, il piano c'era, ma quando ti trovi sotto 2-0 con il Manchester City è come scalare una montagna. Ai ragazzi però ho detto che devono essere orgogliosi per la loro prestazione".