Ufficiale Aston Villa, tesserato il 2005 Nedeljkovic. Resta alla Stella Rossa fino a fine anno

L'Aston Villa ha piazzato un importante colpo in prospettiva tesserando il difensore Kosta Nedeljkovic per una cifra che non è stata resa nota. Il serbo classe 2005 resterà però in forza alla Stella Rossa fino al termine della stagione e si trasferirà in Inghilterra solo dalla prossima estate.

In questa stagione il terzino destro ha collezionato 18 presenze con la prima squadra, con due assist, a cui se ne aggiungono altre 8 con l’Under 19 in Youth League (2 gare) e con il Graficar Belgrado in seconda serie serba.