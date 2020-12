Aston Villa vittima preferita di Giroud. Il francese re dei gol di testa in Premier League

Nonostante il pareggio 1-1 fra Chelsea e Aston Villa il match di questo pomeriggio a Stamford Bridge ha messo a referto statistiche importanti per Olivier Giroud, autore del vantaggio Blues. L’ex Arsenal ha segnato in ognuna delle sue ultime sette presenze in Premier League contro i Villains, per il nono gol totale in questa stagione. Contro nessuna altra squadra Giroud ha segnato più gol in Premier League di quanto fatto contro l’Aston Villa.

Altra statistica importante per il centravanti dei londinesi che dal suo debutto in Premier League nell'agosto 2012 ha segnato più gol di testa di qualsiasi altro giocatore nella competizione (32). Le statistiche sono state pubblicate da OPTA.