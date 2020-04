Athletic, Aduriz vuole posticipare il suo ritiro per giocare la finale di Copa del Rey

vedi letture

Aritz Aduriz ha annunciato già lo scorso agosto che questa sarebbe stata la sua ultima stagione da calciatore. E l'occasione migliore per chiudere in bellezza gli è stata presentata quando il suo Athletic ha conquistato la finale di Copa del Rey, da disputare in un derby tutto basco contro la Real Sociedad. Finale rinviata a data da destinarsi a seguito della pandemia da coronavirus. La bandiera dell'Athletic non intende, però, lasciare il lavoro incompiuto e ha assicurato che chiederà l'estensione del contratto almeno fino alla partita in questione: "Non è una decisione che dipende solo da me. Devo trovare l'accordo con l'Athletic. Da parte mia posso dire che non ci sarebbe cosa migliore che giocare e vincere questa coppa".