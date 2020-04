Athletic, Berchiche: "Derby di Coppa del Re con i tifosi. Neymar? Gli manca Barcellona"

Intervistato da Cadena SER, il difensore dell'Athletic Bilbao Yuri Berchiche ha parlato del ritorno alle attività: "Non so come andrà a finire, siamo persone e abbiamo paura di contagiare noi stessi e i nostri cari. La finale di Coppa de Re contro la Real Sociedad? Preferisco giocarla più tardi ma con il pubblico". Infine un riferimento anche al suo ex compagno al PSG, e nell'orbita del Barcellona, Neymar: "Mi sono divertito con lui a Parigi anche se non l'ho più sentito ultimamente. Sono rimasto sorpreso del suo trasferimento al PSG, sembravano così felici insieme con Messi e Suarez. Se parlavamo del Barcellona quando eravamo al PSG? Gliel'ho chiesto e me ne ha sempre parlato bene. Penso si trovi bene a Parigi ma sicuramente Barcellona gli manca".