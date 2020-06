Athletic Bilbao, Garitano: "Dispiace non aver tenuto il vantaggio, mancata la spinta dei tifosi"

I rimpianti dell’allenatore dell’Athletic Bilbao Garitano sono tutti nel pareggio preso subito dopo il gol di Muniain: “Abbiamo segnato nel momento migliore, poi loro hanno fatto immediatamente l’1-1: è stato un peccato non essere riusciti a mantenere il vantaggio per più tempo. Ma sono comunque contento per le risposte che mi ha dato la squadra nell’arco dei 90 minuti, anche perché abbiamo retto anche alle sostituzioni di Simeone, il quale ha fatto entrare diversi campioni a gara in corso”. I suoi ragazzi hanno patito l’assenza del pubblico: “Ci siamo adattati bene, ma la spinta della nostra ci è mancata nel finale: quando iniziavano a mancare le energie, loro ci avrebbero spinto ulteriormente. Il San Mamès è uno stadio che ti porta a dare ancora di più”.