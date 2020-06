Athletic Bilbao, Garitano: "Peccato non aver sfruttato le occasioni. Loro un gol possono farlo sempre"

Gaizka Garitano, tecnico dell'Athletic Bilbao, ha commentato la sconfitta di misura subito contro il Barcellona: "E' molto difficile limitare il Barcellona al Camp Nou per novanta minuti. Abbiamo fatto un'ottima partita, peccato non aver sfruttato le occasioni avute. Per lunghi tratti gli abbiamo impedito di giocare ma poi, vista la loro forza, un gol possono sempre segnarlo. Sono felice per il ritorno di De Marcos":