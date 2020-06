Athletic Bilbao, Garitano: "Un mese per prepararci: sappiamo cosa fare contro l'Atl. Madrid"

Domani il campionato dell'Athletic Bilbao ripartirà dalla sfida interna contro l'Atletico Madrid. Alla vigilia della gara il tecnico del club basco, Gaizka Garitano ha detto: “Abbiamo avuto molto tempo per prepararci per questa partita, un mese pensando agli avversari, abbiamo le cose molto chiare su ciò che vogliamo fare . E d'ora in poi sarà il contrario, avremo uno o due giorni per preparare le gare".