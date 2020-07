Athletic Bilbao-Siviglia, le formazioni ufficiali: Suso e Ocampos titolari, Vazquez dalla panchina

Il Siviglia scende in campo alle ore 22.00 per cercare punti utili in chiave Champions League. Non sarà semplice al San Mames, l'Athletic Bilbao vuole tornare in Europa League. Lopetegui schiera il 4-3-3 con Suso e Ocampos nel tridente d'attacco insieme ad En-Nesyri. Ecco le formazioni ufficiali:

Athletic Bilbao (4-3-3): Unai Simón; Capa, Núñez, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Muniain, Sancet, Córdoba; Williams, Allenatore: Gaizka Garitano

Siviglia (4-3-3): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Gudelj, Banega; Ocampos, En-Nesyri; Suso. Allenatore: Julen Lopetegui