Athletic Club, Muniain attacca il Real: "Ormai è chiaro il club per cui fischiano gli arbitri"

Iker Muniain, attaccante dell'Athletic Club, si è sfogato duramente dopo la sconfitta casalinga patita oggi contro il Real Madrid: "Avremmo meritato almeno un pareggio. Il rigore dato al Real non c'era, poi il nostro Raul Garcia ha preso un pestone e l'arbitro non è neanche andato a rivedere le immagini. Ormai abbiamo visto come stanno andando le cose in queste ultime giornate e verso quale squadra si direzionano queste decisioni arbitrali", le sue polemiche dichiarazioni nei confronti della capolista di Liga.