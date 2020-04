Athletic e Real Sociedad nel giorno della finale di Copa: "Contro il Covid-19 vinceremo tutti"

vedi letture

Quando c'è la salute in gioco, non importa per quali colori tieni. La finale di Copa del Rey tra Athletic di Bilbao e Real Sociedad si sarebbe dovuta disputare oggi, sabato 18 aprile, nello stadio de La Cartuja, a Siviglia. Ovviamente a causa dell'emergenza coronavirus la partita è stata spostata a data da definirsi, ma le due squadre basche non vedevano l'ora di scendere in campo per il primo derby dei Paesi Baschi in finale di Copa. Per questo, i giocatori di entrambi i sodalizi si sono uniti in un bel messaggio, chiaro per tutti i tifosi: "La finale contro il Covid-19 la vinceremo tutti".