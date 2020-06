Athletic, Garitano: "Le cinque sostituzioni favoriranno soltanto le big"

vedi letture

Gaizka Garitano, tecnico dell'Athletic, si mostra scettico riguardo all'introduzione dei cinque cambi a partita: "Non so bene cosa dire sulla regola dei 5 cambi, anche se tutti ne stanno parlando. nessuno può dire se sarà positivo o no ma credo possa aiutare soltanto le big. Ovvero quelle squadre che in panchina hanno 5 o 6 giocatori che possono fare la differenza negli ultimi venti minuti. Questa regola favorisce soprattutto le grandi squadre".