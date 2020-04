Athletic, il ritiro di Aduriz può aspettare. Il club gli permetterà di arrivare alla finale di Copa

L'Athletic Bilbao è pronto ad allungare il contratto di Aritz Aduriz. L'attaccante aveva annunciato già lo scorso agosto che questa sarebbe stata la sua ultima stagione da calciatore. E l'occasione migliore per chiudere in bellezza gli è stata presentata quando il suo Athletic ha conquistato la finale di Copa del Rey, da disputare in un derby tutto basco contro la Real Sociedad. Finale rinviata a data da destinarsi a seguito della pandemia da coronavirus. La bandiera dell'Athletic non intende, però, lasciare il lavoro incompiuto e ha assicurato che chiederà l'estensione del contratto almeno fino alla partita in questione: "Non è una decisione che dipende solo da me. Devo trovare l'accordo con l'Athletic. Da parte mia posso dire che non ci sarebbe cosa migliore che giocare e vincere questa coppa". E il club è pronto a premiarlo, dandogli la possibilità di chiudere la carriera in campo.