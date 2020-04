Athletic, Yeray Alvarez: "Voglio finire la carriera nella stessa squadra in cui ho iniziato"

Yeray Alvarez ha rilasciato un'intervista a Mundo Deportivo parlando del momento attuale in cui si sta vivendo: "Abbiamo sempre detto che l'Athletic è una famiglia e dovevo dimostrarlo" ha dichiarato il giocatore in merito al taglio dello stipendio. Per la cronaca i giocatori hanno deciso volontariamente di tagliare il 17% nel caso il campionato non riprendesse più, del 6% nel caso il torneo ripartisse a porte chiuse. La direzione generale e sportiva del club farà altrettanto al fine di garantire al resto dei dipendenti lo stipendio. "Questo club mi ha dato i valori e mi ha insegnato tutto e non c'è niente di meglio che terminare la tua carriera da dove l'hai iniziata".