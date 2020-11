Atl. Madrid, Cerezo: "Griezmann sta soffrendo l'ambiente Barça. Abbiamo iniziato bene"

Dopo il successo conquistato contro il Barcellona, il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha elogiato l'eccellente lavoro dei colchoneros che sono primi in classifica a pari punti con la Real Sociedad: "Siamo tutti in corsa per il titolo, chiunque può vincere qualsiasi cosa. Stiamo facendo un ottimo inizio di stagione e stiamo giocando bene. Nove punti di vantaggio sul Barça? Nel calcio può succedere di tutto, dobbiamo pensare partita per partita, stiamo già pensando alla Lokomotiv. Tutto procede come previsto. Carrasco? È un giocatore fantastico, ecco perché lo abbiamo ripreso, siamo felicissimi di lui e della sua prestazione. Griezmann? È un calciatore fantastico, a volte le squadre non sono come dovrebbero essere e lui ne soffre le conseguenze. È un giocatore magnifico e il Barcellona vivrà i suoi bei momenti nella Liga".