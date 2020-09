Atl. Madrid, Diego Costa: "A disposizione per una cessione, non voglio essere un peso"

Dopo la vittoria per 6-1 conquistata contro il Granada, Diego Costa ha rivelato ai media di essere disposto a lasciare l'Atletico Madrid qualora non fosse nei piani di Simeone: "Personalmente ero a disposizione del club, per un trasferimento o una cessione. Non voleva essere un peso per la squadra. Se resterò qui, combatterò e continuerò a combattere", ha detto l'attaccante ispanico