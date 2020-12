Atl. Madrid, Koke: "Nei derby non esistono favoriti, vogliamo battere il Real Madrid"

vedi letture

Questa sera andrà in scena l'atteso derby di Madrid tra Real e Atletico e il capitano dei colchoneros, Koke ai microfoni di AS ha parlato così della gara: "È una partita emozionante. È un giorno che segni sempre in calendario e lo affronti con entusiasmo e con l'obiettivo di fare le cose bene. È davvero speciale e speriamo che le cose vadano bene per vincerlo", ha ammesso il centrocampista che non vuole sentir parlare di favoriti: "“Alla fine della giornata, i derby sono derby, non importa quale sia la tua posizione in classifica, e sono partite molto speciali. Faremo del nostro meglio, proprio come nelle altre partite in cui abbiamo giocato bene. Sarà il primo derby che si giocherà senza tifosi, quindi sarà una strana esperienza ma dovremo adattarci".