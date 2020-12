Atl. Madrid, Llorente: "Campionato bello e complicato, non possiamo rilassarci un attimo"

In un'intervista concessa ad AS, il giocatore dell'Atletico Madrid Marcos Llorente ha parlato della lotta al campionato che vede coinvolti i colchoneros, ma anche Real Madrid, Real Sociedad, Barcellona e Villarreal: "Il campionato è bello e molto complicato. È stato dimostrato che se non vai al 100%, qualsiasi squadra può batterti. In questi mesi ci sono state partite molto complicate, Madrid e Barcellona hanno fatto punti che in altri anni non avrebbero avuto. Con la nostra solita filosofia di pensare a partita per partita, le cose sono andate bene per noi. Penso che la squadra stia lavorando bene, stia giocando buone partite e siamo riusciti a ottenere buoni risultati e speriamo di finire bene e che il prossimo anno continueremo con la stessa serie di vittorie. Il campionato è più competitiva e diversi club stanno facendo un ottimo lavoro. Ti rendono le cose molto difficili in ogni partita e tutta questa competizione ti rende incapace di rilassarti in qualsiasi momento. Inoltre, in questa stagione con così tante partite devi essere sempre bravo nei dettagli perché se ti rilassi per un mese e puoi perdere sei o sette partite importanti, e alla fine devi tenerne conto".