Atl. Madrid, Morata verso la guarigione: ha ricevuto l'ok per tornare ad allenarsi

Nell'ultima serata di Champions League giocata a Liverpool l'attaccante dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata, aveva subito una lesione dei muscoli ischio crurali, che non gli avrebbe permesso di scendere in campo per più di un mese. Lo stop del campionato dovuto all'emergenza Coronavirus però ha permesso al giocatore di recuperare dall'infortunio e ora lo staff medico dei colchoneros gli ha dato l'ok per tornare ad allenarsi seguendo un programma specifico, sempre da casa ovviamente.