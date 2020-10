Atl. Madrid, Oblak: "Possiamo fare meglio di così. Felix e Suarez? E' un problema di squadra"

vedi letture

Secondo pareggio consecutivo per l'Atletico Madrid che non è andato oltre lo 0-0 contro il Villarreal. Dopo la gara Jan Oblak ha detto: "Il Villarreal è partito bene, ci ha chiuso bene nel primo tempo e non ci ha dato gli spazi di cui avevamo bisogno. Hanno giocato una grande partita, potevamo fare di più, non abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo ottenuto un pareggio che non volevamo all'inizio ma nel secondo tempo abbiamo giocato meglio noi. Joao Felix e Luis Suarez non si sono quasi visti? E' un gioco di squadra. Individualmente puoi risolvere una volta, ma se la squadra gioca bene è più facile per tutti. Le cose non sono andate individualmente, è il calcio, devi lavorare e migliorare", ha ammesso il portiere dei colchoneros.