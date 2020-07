Atl. Madrid-Real Sociedad, le formazioni ufficiali: Simeone punta su Morata e Diego Costa

Alle 21 scenderà in campo l'Atletico Madrid che ospiterà la Real Sociedad per l'ultima giornata di Liga. Diego Simeone ha deciso di puntare sul duo d'attacco formato da Morata e Diego Costa mentre gli ospiti puntano sul 4-3-3 con Odegaard, Oyarzabal e Isak in attacco e Januzaj in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Vitolo; Morata, Diego Costa.



REAL SOCIEDAD (4-3-3): Moyá; Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal; Mikel Merino, Zubimendi, Zubeldia; Odegaard, Oyarzabal; Isak