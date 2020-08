Atl. Madrid, Savic: "Futuro? Legato a questo club, qui ho tutto ciò che desidero"

In un'intervista rilasciata al quotidiano croato "Vijesti", il difensore dell'Atletico Madrid Stefan Savic ha parlato del suo futuro dopo essere accostato a lungo a club inglesi o italiani: "Sono abituato ai titoli dei media. Quando ero più giovane reagivo, ma ora non lo faccio. Ho un contratto fino al 2023, ho fatto la cosa giusta quando ho firmato per l'Atlético. Sono felice qui, sono sempre stato guidato da motivi sportivi e ho ottenuto tutto ciò che desideravo. Sono qui, in lotta per i trofei, gioco in Champions League, per un grande allenatore, con compagni di squadra eccellenti. Sono attaccato a questo club, mi diverto".