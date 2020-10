Atl. Madrid, Simeone: "Costa-Suarez possono giocare assieme. Bayern? Sono i migliori"

Intervenuto nel post-partita di Celta Vigo-Atletico Madrid, il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha così commentato la vittoria in trasferta ottenuta in casa dei galiziani.

Sull'infortunio di Diego Costa, su Suarez e Joao Felix:

"I medici verificheranno quale sarà l'entita dell'infortunio di Costa. "Il tandem mi è piaciuto - ammette il tecnico argentino, come riportato da Marca -, hanno avuto anche una chance che poteva trasformarsi in gol nei primi minuti. Possono giocare insieme come Falcao e Costa o Villa e Costa. Su Joao dico che abbiamo avuto modo di vedere il giocatore di cui avevamo bisogno, in grado di risolvere una partita molto difficile. Ho apprezzato anche le sue partite in nazionale".



Sulle occasioni concesse al Celta e l'impegno col Bayern Monaco:

"Nel primo tempo è capitato, nel secondo non c'erano i presupposti. Felipe ed Hermoso si sono fatti valere nel gioco aereo, perché dopo l'uscita di Costa eravamo molto bassi. Ci hanno aiutato ad uscire da quella situazione. Bayern? Affronteremo i migliori al mondo per intensità, pressing e tutto ciò che mostrano. Parliamo di una partita molto importante per noi, e con umiltà proveremo a trovare soluzioni a ciò che abbiamo patito anche oggi nel primo tempo".