Atletico-Bayern 1-1, le pagelle: Muller intramontabile, Felix delizioso. Felipe ingenuo.

vedi letture

ATLETICO MADRID-BAYERN MONACO 1-1

Marcatori: 26' João Félix (A), 86' rig.Muller (B)

ATLETICO MADRID

Oblak 6 - Serata tranquilla, non viene mai sollecitato fino al calcio di rigore di Muller che intuisce ma non riesce ad intercettare.

Trippier 6,5 - Bravissimo nel doppio compito di contenere Douglas Costa e sganciarsi in avanti per permettere a Llorente di non dare punti di riferimento.

Giménez 6,5 - Giganteggia su Choupo-Moting, sempre molto attento sulle posizioni e a comandare i movimenti dell'intero reparto. (Dal 67' Felipe 5 - Prima sbroglia una situazione di pericolo murando una conclusione ravvicinata di Gnabry, poi commette un fallo ingenuo e troppo avventato che scaturisce nel calcio di rigore per gli avversari. Errore grossolano che rimette tutto in discussione in ottica qualificazione).

Savić 6,5 - Non ha particolari matasse da sbrogliare, si dimostra attentissimo su quei pochi palloni che piombano in area di rigore, sempre in anticipo sugli avversari.

Hermoso 6 - Molto più bloccato rispetto a Trippier, non rischia quasi mai apparte in un paio di accelerazioni brucianti di Musiala su cui non ha la reattività adeguata per opporsi.

Llorente 6,5 - Abilissimo a sfruttare le sovrapposizioni puntuali di Trippier per cogliere alle spalle i difensori avversari. Mette un pallone che Joao Felix deve solo spingere in rete.

Saúl Ñíguez 6 - Partita senza troppi squilli in cui si limita ad oleare il motore della manovra rojiblanca. Sempre preciso nei suggerimenti, poco propositivo in avanti rispetto al suo solito.

Koke 6,5 - Solita prestazione di sostanza del capitano, alla 100esima presenza con l'Atletico nelle competizioni europee. Velocizza la manovra come pochi, due tocchi massimo per liberarsi del pallone.

Carrasco 6,5 - Inizio sottotono poi si scatena sulla sinistra mettendo in serio imbarazzo sia Sarr che Sule. Fondamentale nel creare la superiorità numerica. (Dall' 87' Renan Lodi s.v.).

Correa 6 - Forse il più attivo dell'attacco madrileno, nei primi venti minuti cerca più volte la conclusione. Gli manca quel pizzico di cinismo che gli farebbe fare il salto di qualità definitivo. (Dall' 80'Herrera s.v.).

João Félix 7 - Partita deliziosa dell'asso portoghese che si dimostra tecnicamente una spanna sopra tutti gli altri giocatori in campo. Catalizzatore di ogni azione offensiva dei suoi, lesto a scattare su Sule ed insaccare il gol dell'1-0. (Dall' 87' Lemar s.v.).

BAYERN MONACO

Nübel 5,5 - Prova ad emulare in tutto e per tutto Neuer, ma non ce ne voglia il giovane portiere, il numero 1 resta tutta un'altra storia. Incolpevole sul tap-in da pochi passi di Joao Felix.

Sarr 5 - Rischia di finire sul taccuino dell'arbitro per un intervento molto duro su Carrasco dopo pochissimi minuti. Sempre in difficoltà ad opporsi alle discese del belga, quasi nullo in proiezione offensiva. (Dal 61' Richards 6 - Copre bene la propria zona di campo, favorito dall'atteggiamento troppo rinunciatario dell'Atletico nella ripresa).

Süle 5,5 - Primo tempo da film dell'orrore, Carrasco e Correa lo saltano come un birillo in ogni occasione. Sale in cattedra nella ripresa, in cui si rivela decisivo con un paio di chiusure, ma la prestazione è troppo singhiozzante.

Arrey-Mbi 5 - Schierato come ala sinistra alta finisce moltro presto in tilt dall'azione martellante dell'Atletico sulla sua fascia. Ha potenzialità, ma non le dimostra nel tempo che ha a disposizione. (Dal 61' Gnabry 6 - Prova a ravvivare la manovra lenta e inoffensiva dei suoi con la sua velocità. Offre una serie di buoni spunti, creando più di qualche situazione pericolosa).

Hernández 6 - Bene anche da centrale difensivo, se la cava come può contro le scorribande continue di Llorente. Un po' impreciso in fase di impostazione.

Javi Martínez 5,5 - Non riesce quasi mai ad avere il pallone tra i piedi, travolto dall'impeto del centrocampo avversario. Ripiega con molti affanni, serata non positiva. (Dal 61' Muller 7 - I tanti giovani schierati in campo da Flick devono ringraziare ancora una volta questo "anzianotto" che impatta il match con un carisma pazzesco. Si procura e trasforma il rigore con una freddezza e una precisione impressionanti).

Alaba 6,5 - Schierato al centro della difesa, sfutta la sua grande esperienza per limitare il furore degli avversari, chiudendo con ottimo tempismo una serie di incursioni in area di rigore bavarese.

Douglas Costa 5,5 - Soliti tocchi di fino e grandi accelerazioni ma raramente costruisce situazioni realmente pericolose. (Dall' 87'Zirkzee s.v.).

Musiala 6,5 - Ottimo esordio del talentino inglese classe 2003. Nel primo tempo è l'unico a provare a infastidire la retroguardia avversaria, sentiremo sicuramente parlare di lui nel prossimo futuro. (Dal 76' Stiller 6 - Si mette in mezzo al campo e detta i tempi della manovra come se fosse un veterano. Altro prospetto molto interessante da monitorare).

Sané 4,5 - Indisponente e quasi snervante l'atteggiamento con cui impatta il match. Mai un accenno di pressing, mai un movimento in profondità. Completa la pessima prova sparando altissimo da buona posizione con il suo piede preferito.

Choupo-Moting 5 - Tenere il reparto da solo vista la quasi assente vena dei propri compagni sarebbe stato compito arduo anche per Lewandowski. Si barcamena come può, scendendo spesso a centrocampo per trovare palloni giocabili.