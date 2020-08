Atletico, Herrera verso la sfida contro il Lipsia: "Siamo tranquilli, sappiamo come giocano"

Il centrocampista dell'Atlético Madrid, Héctor Herrera, si proietta alla sfida di stasera contro il Lipsia, valida per i quarti di finale di Champions League: "La squadra sta bene, è calma, concentrata sulla sfida contro il Lipsia, è eccitata e non vede l'ora di scendere in campo. Sarà una gara difficile e di grande intensità. Sappiamo però in che modo giocano i nostri avversari. Dovremo essere preparati al 100% e dare tutto sul campo".