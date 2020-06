Atlético, la porta di Oblak inviolata per la 100esima volta: "Spero di non fermarmi"

Jan Oblak ha mantenuto ieri sera la porta inviolata nel successo del suo Atlético Madrid contro l'Osasuna. Un dettaglio non da poco, perché gli ha permesso di raggiungere il traguardo delle 100 clean sheet in Liga: "La verità è che non sono un tipo che guarda molto alle statistiche. So che è un traguardo di cui si parla molto, è una cifra tonda, un bel numero. Spero di non fermarmi e di non subire gol anche nelle prossime partite da qui alla fine del campionato".