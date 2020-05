Atletico, Llorente: "Ad Anfield la mia notte più bella. Non sono abituato a far gol in queste sfide"

vedi letture

L'eroe di Anfield è tornato a parlare dell'incredibile impresa centrata dall'Atletico Madrid prima che il calcio si fermasse. Marcos Llorente ha parlato dell'emozione di segnare una doppietta in casa del Liverpool: "Il passaggio del turno ci ha permesso di andare in quarantena più felici, per quanto fosse possibile. Ho visto le immagini un paio di volte, è stata una sfida meravigliosa, la più bella che abbia vissuto. Non sono abituato a segnare in partite del genere".

Poi il calcio si è fermato, insieme a tutto il resto: "Non è una situazione normale, non siamo mai stati fermi per così tanto tempo. Stiamo lavorando, ma ci sono dei problemi: abbiamo visto i tanti infortuni in Germania e la gente deve capire che ci vorrà un po' prima di prendere il ritmo. Ci mancheranno i tifosi, sarà difficile e dovremo adattarci", riporta As.