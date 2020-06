Atletico Madrid a caccia del 3° successo di fila: l'11 scelto da Simeone contro il Levante

Quarto in classifica e reduce da due successi consecutivi, l'Atletico Madrid di Diego Simeone a partire dalle 19.30 affronterà il Levante in una gara valida per la 31esima giornata di Liga. I colchoneros sono a -1 dal Siviglia terzo in classifica e, soprattutto, a +4 su Getafe e Villarreal.

Nella formazione scelta per il match di questa sera, il Cholo ha lasciato in panchina Alvaro Morata lanciando dall'inizio Carrasco a supporto di Diego Costa. In panchina anche la stellina Joao Felix. Queste le formazioni.

Levante (4-4-2) - Aitor Ferández; Coke, Vezo, Bruno, Toño García; Vukcevic, Radoja, Bardhi, Rochina; Roger, Sergio León.

Atletico Madrid (4-4-2) - Oblak; Arias, Savic, Hermoso, Lodi; Koke, Llorente, Thomas, Saul; Diego Costa, Carrasco.