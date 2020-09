Atletico Madrid, accelerata per Cavani: il club spagnolo l'ha contattato telefonicamente

Il nome di Edinson Cavani sta tenendo banco sul calciomercato internazionale in questi giorni, dopo che l'uruguayano non si è accordato per trasferirsi al Benfica. Svincolato dopo il termine dell'avventura al PSG, tra le varie destinazioni, quella ad oggi più papabile sembrerebbe essere l'Atletico Madrid. Come sottolinea El Chiringuito, infatti, il club spagnolo avrebbe contattato telefonicamente il Matador, informandosi sulla fattibilità di un suo approdo in colchonero. Chissà che questa telefonata non possa accelerare le cose.