Atletico Madrid-Alaves, le formazioni ufficiali: Simeone punta su Morata e Joao Felix

Alle 22 toccherà all'Atletico Madrid scendere in campo e ospitare l'Alaves al Wanda Metropolitano. La squadra di Simeone giocherà con un 4-4-2 con Joao Felix e Morata in attacco e Diego Costa in panchina. Tridente per gli ospiti che se la giocheranno con Vidal, Burke ed Edgar.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Correa, Saúl, Thomas, Koke; J.Félix, Morata.



ALAVES (4-3-3): Pacheco; Martín, Tachi, Ely, Marín; Fejsa, Abdallahi, Pere Pons; Vidal, Bürke, Édgar.