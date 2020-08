Atletico Madrid, ballottaggio Trippier o Arias per la sfida di Champions contro il Lipsia

Giovedì l'Atletico Madrid affronterà il Lipsia nella gara secca valida per i quarti di finale di Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni di AS, Diego Simeone ha ancora qualche dubbio di formazione e per la fascia destra c'è il ballottaggio tra Trippier e Arias. In Liga infatti, i due dopo la pausa causa COVID-19 si sono alternati continuamente il Cholo non ha ancora scelto su chi puntare per questa importante sfida.