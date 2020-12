Atletico Madrid battuto nel derby, Joao Felix furioso. Marca: "Simeone cos'hai fatto?"

vedi letture

Al centro dell'attenzione in Spagna, in queste ore e dopo il derby di Madrid vinto ieri sera col punteggio di 2-0 dal Real, c'è Diego Simeone. L'allenatore dell'Atletico, infatti, è sembrato riuscire ad incidere poco e nulla nella partita di ieri. Al di là della sfida tattica con Zidane, la gestione di alcune situazioni non è piaciuta a tutti. Marca, per esempio, scrivendo anche di un Joao Felix infuriato per essere rimasto in campo meno di un'ora, titola: "Simeone, cos'hai fatto?". Critiche, certo, ma non troppo aspre, considerando che prima della partita di ieri i Colchoneros stavano vivendo un ottimo momento di forma.