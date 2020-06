Atletico Madrid, c'è una clausola nel contratto di Thomas Partey: può liberarsi per 50 mln

Cinquanta milioni di euro. E' la clausola presente nel contratto di Thomas Partey, centrocampista e stella dell'Atletico Madrid. Il calciatore ghanese classe '93, che in Premier League piace Arsenal, Manchester City, Manchester United e Liverpool, può liberarsi per una cifra importante ma non proibitiva. "L'Atletico Madrid ha inserito una clausola risolutiva nel contratto di mio figlio, quindi ogni squadra che ha un interesse per lui deve semplicemente soddisfare tali requisiti - ha dichiarato Jacob Partey, padre del giocatore, ai microfoni di 'SilverFM'. Mio figlio è abbastanza grande da decidere su ogni possibile trasferimento e gli mostrerò il mio sostegno qualunque sia quella decisione".