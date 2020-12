Atlético Madrid, Carrasco: "Era importante non prendere gol. Contenti per la qualificazione"

Yannick Ferreira Carrasco, attaccante classe '93 dell'Atlético Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Salisburgo-Atlético Madrid 0-2, valevole per la 6ª giornata del Gruppo A della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021, che ha consentito ai Colchoneros di qualificarsi agli ottavi di finale:

"È stata una partita difficile - dichiara il belga -. Il Salisburgo ha interpretato la partita in maniera intensa ed aggressiva. Siamo contenti di aver vinto e di aver raggiunto gli ottavi".

"La cosa più importante - prosegue l'autore della rete del definito 2-0 per i Colchoneros - era non prendere gol. Siamo una squadra esperta composta da calciatori che possono far gol in qualsiasi momento della gara. L'importante, quindi, era non subire gol per non trovarci ad dover rincorrere il risultato".