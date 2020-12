Atletico Madrid, Cerezo: "Derby perso? In classifica stiamo ancora avanti noi"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Real Madrid nel derby, il presidente dell'Atletico Enrique Cerezo ha ammesso che non è stata una grande serata per i colchoneros: "Non era la nostra serata. Sono arrivati la prima sconfitta e i primi due gol subiti in una partita. Tutto arriva prima poi. Joao Felix? La rosa è lunga e tutti vogliono giocare, ci sono giocatori che non sono in giornata e devi capirlo. Abbiamo ancora un vantaggio, questo campionato è ancora lungo, ora dobbiamo provare a vincere domenica prossima".