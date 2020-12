Atletico Madrid, contro la Real Sociedad la 300^ vittoria con Diego Simeone in panchina

Con la vittoria per 2-0 sul campo della Real Sociedad Diego Pablo Simeone ha conquistato la vittoria numero 300 come allenatore dell’Atletico Madrid in 499 partite fra tutte le competizioni (60,1% di successi), più dio qualsiasi altro allenatore sudamericano nella Liga. A riportare questa statistica è OPTA.

300 - Diego Pablo Simeone has recorded 300 wins in 499 games for @atletienglish in all competitions (60,1%), more than any other #LaLiga South American manager in all competitions ever. Spartan#AtleticoMadrid pic.twitter.com/sNmfUJpkc3

— OptaJose (@OptaJose) December 22, 2020