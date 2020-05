Atletico Madrid, da questa mattina riprendono gli allenamenti per la squadra di Simeone

vedi letture

L'Atletico Madrid si prepara al ritorno in campo. E' prevista per questa mattina la ripresa delle sedute dei Colchoneros al Cerro del Espino. Come si legge su AS, dalle 9 sono iniziate le operazioni con i giocatori che sono stati divisi in gruppi e che potranno usufruire di sei campi, quattro in erba naturale e due in sintetico su cui effettuare i primi esercizi.