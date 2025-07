Ufficiale Atletico Madrid, dal Cordoba arriva il difensore Barboza: giocherà nella seconda squadra

Il Córdoba CF e l’Atlético Madrid hanno annunciato ufficialmente, sabato 19 luglio, l’accordo per il prestito di Matías Barboza. Il difensore centrale, 23 anni, giocherà per una stagione con l’Atlético Madrileño, squadra riserve dei colchoneros che milita in Primera RFEF, la terza divisione spagnola.

Nato a Malaga, Barboza è cresciuto nel vivaio della sua città prima di trasferirsi al Córdoba nel 2022. Dopo aver giocato inizialmente con la squadra B, è stato promosso in prima squadra a gennaio 2024, contribuendo alla promozione del club andaluso in Segunda División sotto la guida di Iván Ania.

Tuttavia, la sua ultima stagione è stata condizionata da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il minutaggio. Il passaggio all’Atlético Madrileño rappresenta quindi un’opportunità di rilancio in un contesto competitivo e ambizioso. L’allenatore Fernando Torres era alla ricerca di un difensore centrale con esperienza nella categoria, e Barboza risponde perfettamente a questo identikit. L’obiettivo dichiarato del club è lottare per la promozione in Liga Hypermotion, dopo aver solo sfiorato i playoff nella passata stagione.