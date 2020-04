Atletico Madrid, decurtazione del 70% anche per il club di proprietà in Messico

I giocatori dell'Atlético Madrid hanno deciso di decurtarsi il 70% dello stipendio. Ma non solo: la complicata situazione economica che ha coinvolto i colhoneros ha effetti anche sugli altri club che controlla, come l'Atlético San Luis in Messico. Anche in Centro America i giocatori, riporta il media messicano Record hanno percepito solo il 30% e che il restante 70% sarà recuperato quando la situazione tornerà alla normalità.