Atletico Madrid, Diego Costa torna in gruppo. Lunedì la partenza per Lisbona

L'Atletico Madrid prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Lipsia. Trippier ed Hermoso hanno effettuato un lavoro differenziato, mentre Diego Costa è tornato a far parte del gruppo. I colchoneros si alleneranno in Spagna fino a lunedì, poi ci sarà la partenza per Lisbona in vista della sfida contro i tedeschi. A riportarlo è Marca.