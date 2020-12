Atletico Madrid-Getafe 1-0, le pagelle: Suarez decisivo, Portillo uno dei migliori

ATLETICO MADRID-GETAFE 1-0

Marcatori: 20' Suarez

ATLETICO MADRID

Oblak 6 - Il Getafe si accende a tratti e il portiere risponde presente quando necessario. Una parata nel primo tempo su Angel, un'altra su Mata nella ripresa.

Vrsaljko 6 - Difende con ordine, dalla sua parte non si rischia. Bel duello con Olivera, portato a casa con qualche problema. Non è al meglio della condizione. (Dal 56' Saul 5.5 - Subentra al compagno ma non riesce a garantire la stessa sicurezza. In grossa difficoltà).

Savic 6.5 - Fa buona guardia in mezzo alla difesa, sventando con sicurezza ogni minaccia. La sua esperienza fa la differenza, specialmente quando l'Atletico soffre di più.

Felipe 6 - L'Atletico va in vantaggio e lascia ai suoi difensori il compito di mantenere il risultato. Stringe i denti e serra le fila per sbarrare la strada.

Hermoso 6 - La sua prestazione ha più difetti rispetto a quella del suo omologo a destra. Comunque sufficiente, fa il suo ma potrebbe far meglio in copertura.

Lemar 6.5 - Preziose le sue incursioni, partecipa sempre alla manovra offensiva e ne è anche protagonista. Il palo colpito dopo un quarto d'ora ancora sta tremando. (Dal 71' Torreira 6 - Entra in campo per gestire il gioco e il possesso nelle difficili battute finali).

Koke 6 - Il capitano e veterano dell'Atletico dirige l'orchestra senza mai stonare. La manovra passa per i suoi piedi, perfette geometrie a centrocampo.

Llorente 6.5 - Ottima prestazione per il centrocampista, che regala inserimenti e iniziative lungimiranti. Accresce la qualità del gioco offensivo.

Carrasco 6.5 - Vola sulla corsia esterna, prova il tiro e sforna palloni in quantità in mezzo all'area. Decisivo quello che vale l'assist per il gol del vantaggio di Suarez.

Suarez 7 - Il Pistolero colpisce ancora e ha il merito di sbloccare la partita dopo venti minuti, con un colpo di testa che non lascia scampo. Tante occasioni, il migliore in campo, decisivo. (Dal 79' Gimenez s.v.).

Joao Felix 6 - Comincia con grande iniziativa e baldanza, risulta meno evidente con il passare dei minuti. Il talento è tanto ma stasera non acceca. (Dal 71' Correa 6 - Forze fresche in attacco, guadagna qualche importante punizione per guadagnare tempo).

GETAFE

Yanez 6 - Si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Non può fare nulla sul colpo di testa di Suarez. Nella ripresa si riposa.

Iglesias 6 - Ha un avversario ostico come Carrasco da dover fronteggiare. Fa un po' più fatica nel primo tempo ma riesce a prendere le misure nel secondo.

Djene 5.5 - Era sua responsabilità marcare Suarez in occasione del gol e il difensore non assolve al meglio al suo compito. Uno dei pochi insufficienti in squadra.

Etxeita 6 - Ha la migliore occasione del Getafe nel primo tempo con un tiro di potenza. In difesa offre una prestazione senza sbavature fino alla fine.

Olivera 6.5 - Buona partita per l'esterno, che presidia la fascia di competenza e non si spaventa nello spingersi in avanti quando possibile. Offre cross interessanti.

Portillo 6.5 - Uno dei migliori in campo, è propositivo e pericoloso. Non fa passare a Hermoso una serata semplice, si rivela prezioso anche in fase di copertura.

Maksimovic 6 - Dai suoi piedi passa la manovra del Getafe, sempre abbastanza ordinata. Smista palloni e detta i tempi di gioco per far partire l'azione.

Timor 5.5 - Morde le caviglie e impronta la partita sulla fisicità. Qualche volta esagera e si prende anche un tardivo cartellino giallo nella ripresa. (Dall'88' Patrick s.v.).

Cucurella 6 - Svaria su tutto il fronte d'attacco, costringendo i difensori avversari agli straordinari. Non trova però mai il guizzo vincente per servire il pareggio.

Mata 6 - Prestazione gagliarda per la punta anche se non determinante. Nel secondo tempo impegna Oblak con un colpo di testa e una conclusione. (Dal 69' Unal 6 - Ultimi venti minuti per gettare in avanti tutte le speranze del Getafe di pareggiare).

Angel 6 - Si dà davvero tanto da fare per se stesso e per la squadra. Crea occasioni pericolose, sfiora il gol più volte pur non trovando la gioia della rete.