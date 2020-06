Atletico Madrid, manita all'Osasuna: doppietta di Joao Felix, segna anche Morata

Finalmente una reazione. L'Atletico Madrid torna al successo dopo tre pareggi consecutivi, la squadra di Simeone rifila un netto 5-0 all'Osasuna. Vittoria importante per i colchoneros che tornano in quarta posizione, in attesa della Real Sociedad e del Siviglia. I tre punti danno però morale alla squadra di Madrid per il match contro il Valladolid: il Cholo non vuole assolutamente fallire la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League.

Nessuna pietà - L'equilibrio si spezza al 27' con Joao Felix, il portoghese è abile a ribadire in rete un pallone solitario nell'area dell'Osasuna. Il numero 7 trova la doppietta personale al 56', da quel momento in poi si mette tutto in discesa per i madrileni: Llorente, Morata e Carrasco completano l'opera: 5-0 il risultato finale e Atletico che finalmente torna a sorridere.