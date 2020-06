Atletico Madrid, Joao Felix: "Due gol che mi danno fiducia. Avevamo bisogno dei 3 punti"

Chi si attendeva delle risposte da Joao Felix, è stato accontentato. Il giovane portoghese, rientrato in campo dopo l'infortunio, ha trascinato l'Atletico Madrid nella facile vittoria sul campo dell'Osasuna. Un 5-0 netto, in cui l'ex Benfica ha realizzato una doppietta: "Avevamo bisogno di questa vittoria e personalmente sono contento, ho riacquistato grande fiducia. Abbiamo giocato in modo semplice, sfruttando tutte le occasioni, cosa che in passato non siamo riusciti a fare. Il nostro obiettivo è conquistare la qualificazione alla Champions. La prima doppietta? Mi sentivo bene, è stato bello tornare dopo 3 mesi e segnare due gol. Mi dà molta fiducia".