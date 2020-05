Atletico Madrid, l'iniziativa per i tifosi: sconto del 20% sull'abbonamento del prossimo anno

L'Atletico Madrid applicherà uno sconto del 20% sugli abbonamenti della prossima stagione. A riportarlo la stessa società spagnola attraverso un comunicato sul proprio sito: i colchoneros devono disputare altre cinque partite in casa e tutte saranno a porte chiuse. Il club, calcolando la categoria in cui rientrano i match, ha deciso di procedere con uno sconto del 20% ai tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento in questa stagione e decideranno di rinnovarlo nella prossima. Un modo per poter dimostrare ancor più vicinanza ai propri supporter.