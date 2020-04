Atletico Madrid, la proposta RFEF la escluderebbe dalla Champions. Occhio alla wild card

La Federcalcio spagnola (RFEF) sta valutando i possibili scenari della Liga, anche riguardo le coppe europee. I media spagnoli riportano che nella riunione di oggi è stato suggerito di prendere in considerazione la classifica al momento dello stop del campionato, datato 11 marzo. Pertanto, se il torneo non dovesse riprendere, la RFEF comunicherà alla UEFA che Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad potranno iscriversi alla Champions League, con Atlético Madrid e Getafe in Europa League. Se la finale di Copa del Rey, che vedrà opposte Athletic e Real Sociedad e la vincitrice sarà una delle sei migliori classificate, allora verrà ripescato il settimo classificato al momento dello stop, che in questo momento sarebbe il Valencia. In caso la finale non si dovesse giocare in Europa League andrebbe l'Athletic.

Fra i club che rischiano il più grosso contraccolpo c'è l'Atlético Madrid. I colchoneros sono attualmente sesti in classifica e di conseguenza andrebbero in Europa League. As di oggi sottolinea come il 15% del budget del club è dato dalla partecipazione alla Champions. Solo in questa stagione, per fare un esempio, sarebbero potuti entrare fra premi UEFA, incassi e market pool attorno ai 100 milioni di euro. Rende meglio l'idea il paragone con gli incassi da Europa League: nel 2018 l'Atlético vinse la coppa e incassò poco più di 16 milioni di euro.

La pandemia da coronavirus sta già mettendo a dura prova la stabilità societaria, tanto da ricorrere all'ERTE (regolamento sull'occupazione, nel quale il contratto viene temporaneamente sospeso o viene effettuata una riduzione dell'orario di lavoro in un determinato periodo).

Dalla Spagna rimbalza la voce di una ciambella di salvataggio per i colchoneros: una wild card della UEFA che potrebbe garantirle un posto in Champions tramite invito. Scenario a dir poco improbabile, considerato che nella storia della UEFA c'è stato un solo precedente, risalente al Liverpool nel 2005 e in ogni caso fu per permettere alla squadra campione d'Europa in carica di poter difendere il titolo. I reds dovettero partire dal primo turno preliminare. Negli anni passati si era valutata l'idea di ripescaggi "ad hoc" per le grandi d'Europa escluse, cosa poi mai andata in porto.