Atletico Madrid, lesione per Partey. Il ghanese a rischio per la Champions League

Infortunio per Thomas Partey. Il centrocampista dell'Atlético Madrid ha riportato una lesione muscolare nell'ultimo turno di campionato che lo mette a rischio per l'impegno in Champions League, che vedrà i colchoneros contro il Lipsia. Il ghanese è ritenuto uno degli insostituibili di Diego Simeone e in questa stagione ha raccolto 46 presenze, segnando 4 reti. Obiettivo di mercato dell'Arsenal, ha una clausola rescissoria di 50 milioni.