Atletico Madrid, mezza Europa su Roro Riquelme. Il suo contratto scade a giugno

vedi letture

AS sottolinea il futuro ancora precario di Rodrigo Riquelme, soprannominato Roro, uno dei prospetti giovanili più interessanti in forza all'Atletico Madrid. L'esterno 19enne è seguito da numerose parti di Europa, partendo proprio dalla Spagna dove ha attirato le attenzioni dei cugini del Real Madrid ma anche del Betis e del Valencia. Non solo, però, perché Riquelme ha estimatori anche in Olanda (Ajax e PSV) e ora anche in Scozia, visto che il Celtic ha messo gli occhi su di lui. Il contratto del classe 2000, ufficialmente in forza alla squadra B bianco-rossa ma allenatosi per gran parte dell'anno agli ordini di Simeone che l'ha anche fatto esordire, scade nel prossimo giugno, e da parte dei Colchoneros sono attese presto manovre per evitare di perdere uno dei gioielli cresciuti in casa propria.